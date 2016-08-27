16:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рубен Рочина: "Иногда кажется, что ничего не получается"

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Полузащитник "Рубина" Рубен Рочина считает, что его команда качественно провела матч 5-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (1:1). При этом он подчеркнул, что казанцы стремились к лучшему результату.

– Матч мы начали достаточно хорошо, у нас было большое количество голевых моментов. Первый тайм прошел под нашим контролем за исключением эпизода, когда в конце нам забили, – цитирует официальный сайт "Рубина" Рочину. – После этого уже во втором тайме был отрезок минут 10-15, когда на поле была некая неизвестность. Но в футболе такое случается. Бывают моменты, когда кажется, что ничего не получается. Ни в коем случае нельзя опускать руки. Наша команда боролась во втором тайме. После этого нам удалось собраться и в концовке за счет наших усилий нам забить ответный мяч. Игра получилась нелегкой, мы хотели добиться более хорошего результата.

– Какую задачу перед вами поставил тренер, выпуская на поле?

– Моя задача была сыграть в центре поля. Хави попросил меня работать с мячом, наладить контроль, помогать партнерам.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/news_items/6072-ruben-rochina-trener-poprosil-menya-naladit-kontrol-myacha

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Эх ты,Рочина.Скоро превратишься в дурачину.

17:31

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