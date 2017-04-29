Рубен Рочина: "Готов играть там, где скажет тренер"

Полузащитник "Рубина" Рубен Рочина после победы в гостевом матче 26-го тура чемпионата России над "Локомотивом" (1:0) отметил, что чувствовал себя на поле после травмы хорошо.

– Расскажите о своем самочувствии. У вас была травма, и сегодня вы вышли в основе. Хватило на весь матч?

– Я восстановился, но у меня была долгая пауза в связи с повреждением. В целом, чувствовал себя хорошо и очень здорово, что мы так сыграли.

– Сегодня вы впервые выходили на позиции под нападающим, хотя обычно выходили на правом фланге. Где вам интереснее и удобнее играть в "Рубине"?

– Я готов сыграть на любой позиции, где скажет тренер. Самое главное – помочь команде. Но действительно стоит отметить, что мне нравится позиция под нападающим.

- Большую часть матча вашей команде пришлось обороняться. Насколько это было тяжело, и не боялись, что в конце соперник сможет дожать?

- Считаю, что в первом тайме мы сыграли достаточно хорошо, доминировали. А вот во второй половине встречи нам пришлось много времени провести в обороне. У соперника были опасные моменты, например, когда "Локомотив" попал в штангу, тем не менее, стоит отметить, у нас тоже были моменты, поэтому я считаю, что мы сыграли здорово.

- Этот матч мог стать репетицией финала Кубка России. Есть ли до сих пор сожаление, что так не вышло?

- Конечно, нам очень хотелось выйти в финал Кубка. Мы провели неплохой матч в Екатеринбурге и заслуживали победу, но вы знаете, что в футболе такое случается. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Рубин"