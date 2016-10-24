12:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рубен Рочина: "Финансовая выгода - одна из причин приезда в Россию"

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Нападающий "Рубина" Рубен Рочина, ранее выступавший в составе "Гранады", подчеркнул, что не сомневался в переходе, узнав о проекте, который собираются сделать в Казани. По словам форварда, одной из причин его трансфера стала финансовая выгода.

- В "Гранаде" меня не хотели отпускать. Поэтому переговоры проходили очень долго и тяжело, - приводит "Спорт Бизнес Online" слова Рочины. - Но в итоге "Рубин" и "Гранада" пришли к соглашению по сумме трансфера. Могу сказать, что был готов перебраться в Россию, когда узнал о проекте. Больших колебаний и сомнений у меня не было. Я понимал, что это далекая страна и тут большие расстояния между городами, летать очень долго, но все равно согласился на этот переход.

- В деньгах вы сильно выиграли от переезда в Россию?

- Да, конечно, здесь я получил более предпочтительные финансовые условия, чем в Испании. И это в том числе было одним из факторов моего приезда.

- Существуют споры о том, насколько было правильно покупать сразу десяток новичков и строить из них команду. Вы как думаете, не пошло ли это во вред "Рубину"?

- Да, если много новичков в команде, то всем нужно время на адаптацию, им нужно притереться друг к другу, познакомится, наладить связи. А когда в команде новый тренер, то это еще сложнее и нужно время, чтобы подстроиться под его требования.

- За что в нынешнем сезоне будет бороться "Рубин"?

- Постепенно команда выстраивается, находит свою игру. Безусловно, старт получился тяжелым, но сейчас мы постепенно поднимаемся по турнирной таблице. В любом случае, впереди еще много игр, и тот разрыв в очках, который есть сейчас, не такой большой.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/175210/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Андрей Палыч 1979

Финансовая сторона Рубен была не один из факторов,а самый главный фактор.

13:58

sars882

13:28

sars882

Левберег ты прав. человек, говорящий правду, заслуживает уважения

13:28

shpasic

Levbereg, а ещё "с детства за Рубин!"

13:18

Levbereg

Сказал без всяких извиливаний. Деньги главный фактор!!! Уже за это можно уважать игрока. Не стал отрицать очевидного и не говорить, что Российская ПЛ- это вызов, сильный чемпионат. Рубин- команда с большими традициями)))

13:00

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