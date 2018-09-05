РПЛ заявила, что перенос матчей из-за концерта нанесет урон "Ростову" и всей лиге

Российская премьер-лига выступила с заявлением по поводу сообщения "Ростова" о возможном переносе домашних матчей с "Ростов Арены" на стадион "Олимп-2" из-за угрозы повреждения поля – на 29 сентября на стадионе, принимавшем матчи ЧМ-2018, запланирован концерт рэп-инсполнителя Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко).

- Российская премьер-лига отмечает, что выступление ФК "Ростов" на новом домашнем стадионе "Ростов Арена" является одним из лучших примеров качественной реализации программы "Наследие" ЧМ по футболу, – говорится в сообщении РПЛ. – В настоящее время неуклонно растет посещаемость домашних матчей команды, реальная абонементная программа превышает 12 тысяч человек, развернута масштабная информационная поддержка и программа лояльности. Средняя посещаемость игр "Ростова" в сезоне 2018-2019 гг. составляет более 30 тысяч человек, последний матч с "Рубином" смотрели более 40 тысяч зрителей.

Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель. В связи с этим развлекательные мероприятия на спортивных аренах проводятся в периоды длительных перерывов между матчами, а проведение концертных мероприятий в разгар футбольного сезона крайне рискованно. Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесет ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей премьер-лиге.

Премьер-лига будет внимательно следить за развитием ситуации и состоянием газона стадиона "Ростов Арена".

Как ранее сообщили в пресс-службе "Ростова", если перенос состоится, все оставшиеся домашние игры – ближайшая из которых после концерта запланирована на 6 октября против "Оренбурга" – команда будет проводить на стадионе "Олимп-2".

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