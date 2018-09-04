РПЛ поздравила Карпина с рождением дочери

РПЛ поздравила главного тренера "Ростова" Валерия Карпина с рождением ребенка. Супруга Дарья родила 49-летнему специалисту дочь.
- Поздравляем главного тренера "Ростова" и желаем всей семье здоровья! - сообщается в официальном Твиттере РПЛ.
😍 У Валерия Карпина родилась дочь!– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 4 сентября 2018 г.
Поздравляем главного тренера @rostovfc и желаем всей семье здоровья!#РПЛ pic.twitter.com/RGIqGmWMj0
У Карпина есть две дочери от первого брака: Мария (22 года) и Валерия (17 лет).