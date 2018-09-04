РПЛ поздравила Карпина с рождением дочери

РПЛ поздравила главного тренера "Ростова" Валерия Карпина с рождением ребенка. Супруга Дарья родила 49-летнему специалисту дочь.

- Поздравляем главного тренера "Ростова" и желаем всей семье здоровья! - сообщается в официальном Твиттере РПЛ.

У Карпина есть две дочери от первого брака: Мария (22 года) и Валерия (17 лет).

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