РПЛ подтвердила выдвижение Дюкова на пост президента РФС

Как и сообщал "СЭ", российская премьер-лига (РПЛ) по итогам общего собрания, которое прошло сегодня, 10 января, выдвинула кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Также было принято решение о выдвижении в исполком РФС трех кандидатов – владельца "Спартака" Леонида Федуна, владельца "Краснодара" Сергея Галицкого и президента ЦСКА Евгения Гинера.

Сообщается также о решении выдвинуть делегатом от лиги для участия в Конференции РФС 22-го февраля 2019 года исполнительного директора премьер-лиги Сергея Чебана.