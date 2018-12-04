РПЛ поддержала идею создания молодежной лиги U19

Президент РПЛ Сергей Прядкин после общего собрания клубов премьер-лиги сообщил о решении поддержать предложение по создания турнира среди игроков до 19 лет. Соревнование планируется запустить в сезоне-2019/20.

- Решили поддержать предложение по созданию молодежной лиги для игроков до 19 лет и поручить рабочей группе под моим руководством до 25 декабря положить проект на бумагу, провести переговоры с потенциальным инвестором проекта, - сказал Прядкин.- Нужно доработать его, чтобы понять, как будет выглядеть второй уровень. Это нужно, чтобы захватить все соревнования - не только премьер-лигу, но и регионы. В феврале представим, чтобы запустить уже в следующем году. (Андрей Михайлов)