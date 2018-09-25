РПЛ - о матче "Енисей" - "Спартак": "Фанаты красно-белых брали билеты на свой страх и риск"

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин в интервью "СЭ" допустил возможность того, что "Енисей" и "Спартак" поменяются домашними матчами в чемпионате России-2018/19.

На стадионе в Красноярске, допущенном к турниру РПЛ при условии устранения ряда недостатков, не успевают сделать это до 7 октября, когда намечена домашняя встреча новичка премьер-лиги с красно-белыми.

- Такая практика существует. Пока, единственное, официального письма мы не получали.

- Готовы к тому, что болельщики будут возмущаться? Ведь кто-то уже успел купить билеты.

- А кто говорил, что стадион "Енисея" готов? Никто не говорил. Мы же говорили: "Тестовый матч, вторую категорию ему присвоили. И будем смотреть по тестовому матчу". Про "Спартак" никто не говорил. Поэтому они брали билеты на свой страх и риск. (Андрей Михайлов)

Если команды поменяются домашними матчами, тогда 7 октября "Енисей" и "Спартак" сыграют в Москве на "Открытие Арене". Во втором круге встреча команд состоится в 24-м туре в апреле.

"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами

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