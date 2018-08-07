РПЛ не против проведения матчей в "Лужниках"

Руководство РПЛ на пресс-конференции по итогам второго тура чемпионата России объяснило, возможно ли проведение матчей турнира на стадионе "Лужники".

– Руководители "Локомотива" заявили, что хотели бы провести матчи Лиги чемпионов в Лужниках. Собирается ли РФПЛ проводить какие-то крупные матчи чемпионата на нейтральных стадионах?

– Лига заинтересована в популяризации футбола, и проведение матчей на больших стадионах – один из вопросов, который будет обсуждаться на коммерческом комитете и правлении лиги. Но матчи проводят клубы, поэтому, если кто-то обратится к нам, мы будем рассматривать запрос в рамках регламентных и процедурных норм. Сейчас ни один клуб не заявил "Лужники" в качестве резервного стадиона. У "Локомотива" заявлен "Фишт", – ответил директор РФПЛ по связали с общественностью Сергей Алексеев.

– Лига может выступить с такой инициативой?

– Если коммерческий комитет лиги посчитает это возможным, вопрос будет рассмотрен. Премьер-лига заявила четыре резервных стадиона. Например, стадион в "Уфе". (Ярослав СУСОВ)