РПЛ надеется на улучшение ситуации в "Анжи"

Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев высказался о непростой финансовой ситуации в "Анжи".

Игроки махачкалинцев несколько месяцев не получают зарплату. Проведение игры 11-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2) было под вопросом.

-Команда продолжает работать. Все контрактные и рекламные обязательства перед "Анжи" РПЛ выполняет в полном объеме, – сказал Алексеев. – Рассчитываем на то, что ситуация разрешится.

По мере возможностей идут консультации и встречи. Еще ни одна команда не снималась с чемпионата. Ситуация непростая, но мы продолжаем следить. (Андрей Михайлов)

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