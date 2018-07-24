РПЛ будет участвовать в лицензировании клубов с сезона-2019/20

Российская премьер-лига будет активно участвовать в лицензировании клубов, начиная с сезона-2019/20, сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

– Мы обратились в РФС с просьбой и нашли полную поддержку, – сказал Прядкин. – Этот сезон будет переходящим, а начиная с сезона-2019/20 лига будет активно участвовать в лицензировании клубов. Будут выработаны три-четыре критерия, которые мы определим совместно с РФС. Только после получения соответствующего заключения клубы смогут получить лицензии. (Илья АНДРЕЕВ)

Чемпионат России-2018/19 стартует 28 июля. В предыдущие годы лицензированием клубов занимался исключительно РФС.

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