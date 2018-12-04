16:54 | Футбол — РПЛ

РПЛ будет принудительно менять календарь, чтобы избежать матчей в холодную погоду

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Президент РПЛ Сергей Прядкин после собрания клубов премьер-лиги рассказал о том, как планируется избегать проведения матчей в конце осени и начале зимы в городах с низкой температурой.

- Клубы поддержали, чтобы мы в ручном режиме убирали зимой "холодные" города, - сказал Прядкин. - Мы в ручном режиме, принудительно будем менять календарь, чтобы зимой не было матчей, например, в Красноярске. (Андрей Михайлов)

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

 

 

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