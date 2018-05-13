Ровно шесть лет назад Манчини привел "Манчестер Сити" к чемпионству

В этот день ровно шесть лет назад Роберто Манчини завоевал титул чемпиона Англии с "Манчестер Сити". Для "горожан" чемпионство 2012 года под руководством итальянского специалиста стало первым в истории.
Напомним, что сегодня Манчини проводит свой последний матч во главе "Зенита", который он покинет ради работы со сборной Италии.
On this day, 2012:– ESPN UK (@ESPNUK) 13 мая 2018 г.
⏰ 93:20 - "Balotelli... Aguerooooo!!!"
Manchester City lifted their first Premier League title in emphatic fashion. pic.twitter.com/ngmLgM0XeT