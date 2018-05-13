15:35 | Футбол — РФПЛ

Ровно шесть лет назад Манчини привел "Манчестер Сити" к чемпионству


В этот день ровно шесть лет назад Роберто Манчини завоевал титул чемпиона Англии с "Манчестер Сити". Для "горожан" чемпионство 2012 года под руководством итальянского специалиста стало первым в истории.

Напомним, что сегодня Манчини проводит свой последний матч во главе "Зенита", который он покинет ради работы со сборной Италии.

Материалы сюжета: "Зенит" и Манчини: расставание после сезона
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