Ровно шесть лет назад Манчини привел "Манчестер Сити" к чемпионству

В этот день ровно шесть лет назад Роберто Манчини завоевал титул чемпиона Англии с "Манчестер Сити". Для "горожан" чемпионство 2012 года под руководством итальянского специалиста стало первым в истории.

Напомним, что сегодня Манчини проводит свой последний матч во главе "Зенита", который он покинет ради работы со сборной Италии.