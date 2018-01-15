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Ровно 17 лет назад Кержаков провел свой первый матч за "Зенит"


Ровно 17 лет назад (15 января 2001 года)  нападающий Александр Кержаков дебютировал за основной состав "Зенита", информирует пресс-служба клуба. Произошло это на сборе в турецком Белеке. Напомним, лучший бомбардир в российской истории выступал за питерцев с 2001 по 2006 год, а затем с 2010 по 2017 год. 

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