Ровно 17 лет назад Кержаков провел свой первый матч за "Зенит"

Ровно 17 лет назад (15 января 2001 года) нападающий Александр Кержаков дебютировал за основной состав "Зенита", информирует пресс-служба клуба. Произошло это на сборе в турецком Белеке. Напомним, лучший бомбардир в российской истории выступал за питерцев с 2001 по 2006 год, а затем с 2010 по 2017 год.

Друзья, в этот день 17 лет назад, 15 января 2001 года в турецком Белеке Александр Кержаков провел свой первый матч в основном составе "Зенита"! 🔝 pic.twitter.com/EGctHJB9Px – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 15 января 2018 г. ​