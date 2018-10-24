Ровно 121 год назад состоялся первый в России официальный футбольный матч

24 октября 1897 года считается датой рождения российского футбола. В тот день на Васильевском острове в Санкт-Петербурге состоялся первый официально зафиксированный в России футбольный матч.

На плац Кадетского корпуса, превращенный в футбольное поле, вышли команды Кружка любителей спорта и Василеостровского общества футболистов - английского клуба со стажем игры около шести лет.

Матч закончился победой английского клуба со счетом 6:0. Все мячи были забиты в первом тайме Как отмечается пресс-служба "Зенита", игра отличалась чрезмерной грубостью – пинки, удары были обычным явлением.

Несмотря на результат, в своем отчете "Петербургская газета" писала: "Наши русаки оказались выносливее англичан: первые брали стойкостью, а последние ловкостью". "Петербургский листок" подытожил: "…еще немного тренировки и русаки подтянутся и, наверное, будут бить англичан".