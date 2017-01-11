Ротенберг взял интервью у Игнатьева

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг взял интервью у одноклубника Владислава Игнатьева. Сотрудник клубной пресс-службы собирался сам задать хавбеку вопросы, но неожиданно дал микрофон проходившему мимо Ротенбергу. Тот явно оказался не готов к такому развитию событий и допустил две ошибки: назвал второй день сбора первым, а также спросил о новом сезоне, хотя "Локо" готовится к возобновлению нынешнего сезона.

- Влад, ну как ты себя чувствуешь? Первый день сбора... То есть второй...

- Не очень.

- Как ты считаешь, Борис Ротенберг хорошо работает?

- Вчера да, сегодня - не очень.

- Как ты считаешь, команда будет готова к новому сезону? Проявит себя лучшим способом?

- Это записывается?

- Конечно, записывается. Это моя новая работа.

- На полставки?

Видео завершилось дружным смехом футболистов.