22:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ротенберг взял интервью у Игнатьева

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Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг взял интервью у одноклубника Владислава Игнатьева. Сотрудник клубной пресс-службы собирался сам задать хавбеку вопросы, но неожиданно дал микрофон проходившему мимо Ротенбергу. Тот явно оказался не готов к такому развитию событий и допустил две ошибки: назвал второй день сбора первым, а также спросил о новом сезоне, хотя "Локо" готовится к возобновлению нынешнего сезона.

- Влад, ну как ты себя чувствуешь? Первый день сбора... То есть второй...

- Не очень.

- Как ты считаешь, Борис Ротенберг хорошо работает?

- Вчера да, сегодня - не очень.

 - Как ты считаешь, команда будет готова  к новому сезону? Проявит себя лучшим способом?

- Это записывается?

- Конечно, записывается. Это моя новая работа.

- На полставки?

Видео завершилось дружным смехом футболистов.

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