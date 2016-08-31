Ротенберг перейдет в "Локо"?

Как стало известно "СЭ", "Локомотив" может приобрести защитника "Динамо" Бориса Ротенберга. Железнодорожники ведут переговоры с бело-голубыми, вылетевшими в прошлом сезоне в ФНЛ. В минувшем розыгрыше премьер-лиги 30-летний футболист защищал цвета "Ростова" на правах аренды и стал серебряным призером чемпионата России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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