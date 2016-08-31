Ротенберг перейдет в "Локо"?

Как стало известно "СЭ", "Локомотив" может приобрести защитника "Динамо" Бориса Ротенберга. Железнодорожники ведут переговоры с бело-голубыми, вылетевшими в прошлом сезоне в ФНЛ. В минувшем розыгрыше премьер-лиги 30-летний футболист защищал цвета "Ростова" на правах аренды и стал серебряным призером чемпионата России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Vlаdimir
Деньги папы понадобились?
21:35
П_о_в_а_р
Простые граждане негодуют.... опять.))
20:57
Константин Срулевич Наумов
Это не новость, Ротенберг если захочет может купить это Локо. Вместе с РЖД. На залоговом аукционе.
20:56
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
вротимгербовы - вперде!!! даешь Платон 2, 3 и прочие радости жизни для простых граждан и малого бизнеса!
20:55
Platinum1991
"Локомотив" может приобрести защитника "Динамо" Бориса Ротенберга... Надо приглашать! Локомотиву он пригодится для расширения скамейки и для выхода в основе! Палыч ему поможет освоиться и занять своё место в основе! Желаем Борису больших футбольных успехов в Локомотиве! Медленно, но УВЕРЕННО - Локомотив НАБИРАЕТ ход! Это радует!
20:44
Hummel
igorvasilevich, чему тут удивляться? Ротенберги же рулят в Локо.
20:35
SIZ170
переходящее знамя призёров РФПЛ))))
20:33
igorvasilevich
Локомотив с ума сошел скупать весь мусор. Когда нужно было купить всего одного нормального нападающего.
20:29