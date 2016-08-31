20:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ротенберг перейдет в "Локо"?

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Как стало известно "СЭ", "Локомотив" может приобрести защитника "Динамо" Бориса Ротенберга. Железнодорожники ведут переговоры с бело-голубыми, вылетевшими в прошлом сезоне в ФНЛ. В минувшем розыгрыше премьер-лиги 30-летний футболист защищал цвета "Ростова" на правах аренды и стал серебряным призером чемпионата России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Vlаdimir

Деньги папы понадобились?

21:35

П_о_в_а_р

Простые граждане негодуют.... опять.))

20:57

Константин Срулевич Наумов

Это не новость, Ротенберг если захочет может купить это Локо. Вместе с РЖД. На залоговом аукционе.

20:56

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

вротимгербовы - вперде!!! даешь Платон 2, 3 и прочие радости жизни для простых граждан и малого бизнеса!

20:55

Platinum1991

"Локомотив" может приобрести защитника "Динамо" Бориса Ротенберга... Надо приглашать! Локомотиву он пригодится для расширения скамейки и для выхода в основе! Палыч ему поможет освоиться и занять своё место в основе! Желаем Борису больших футбольных успехов в Локомотиве! Медленно, но УВЕРЕННО - Локомотив НАБИРАЕТ ход! Это радует!

20:44

Hummel

igorvasilevich, чему тут удивляться? Ротенберги же рулят в Локо.

20:35

SIZ170

переходящее знамя призёров РФПЛ))))

20:33

igorvasilevich

Локомотив с ума сошел скупать весь мусор. Когда нужно было купить всего одного нормального нападающего.

20:29

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