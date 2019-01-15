Ротенберг и Гильерме присоединились к "Локомотиву" на сборах в Катаре

Футболисты "Локомотива" защитник Борис Ротенберг и голкипер Маринату Гильерме присоединились к команде на зимние сборы в Катаре, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Напомним, что Ротенберг получил повреждение передней крестообразной связки коленного сустава в матче 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Рубина" (1:0). 32-летнего футболиста прооперировали.