Ротенберг через 10 дней вернется в строй

Агент защитника "Локомотива" Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент практически восстановился после травмы и вскоре вернется в строй. 30-летний футболист летом на правах аренды из "Динамо" перебрался в стан красно-зеленых, но игрок пока ни разу не выходил на поле в составе своей новой команды.

- К сожалению, он не играл не по своей вине, - цитирует ТАСС Селюка. - Немного доктора "Динамо", которые начали его лечить, плюс доктора "Локомотива" - и небольшая травма переросла в большую. Травма Бори - лакмусовая бумажка лечащих врачей. У него был элементарный мениск, но я не могу понять, как они его лечат больше шести месяцев. Поверьте, он больше всех за это переживает. Надеюсь, что дней через десять он будет в строю, для этого он летал в Италию и там занимался.