"Ростову" запретили регистрировать новых футболистов

Палата по разрешению споров РФС запретила "Ростову" регистрировать новых футболистов до тех пор, пока не будет погашена задолженность перед бывшим защитником команды Евгением Макеевым, сообщает официальный сайт РФС.

Запрет будет действовать до тех пор, пока ростовчане не вылпатят игроку компенсацию, положенную ему в случае досрочного расторжения контракта по инициативе клуба.

Евгений Макеев отыграл в "Ростове" сезон-2017/18. Он сыграл за команду 16 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

После 17 туров чемпионата России "Ростов" занимает седьмое место в турнирной таблице с 24 очками. Коллектив Валерия Карпина отстает от лидирующего "Зенита" на 10 баллов.