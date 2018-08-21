"Ростову" вынесут предупреждение за пронос болельщиком ковра на стадион

Директор РПЛ по работе с болельщиками Александр Мейтин сказал, что КДК РФС даст оценку эпизоду, произошедшему во время матча 4-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Енисеем" (4:0). После одного из голов дончан в трансляции был показан болельщик домашней команды, праздновавший взятие ворот соперника с ковром в руках.

- КДК даст оценку эпизоду с ковром. Ничего оскорбительного, такой юмор. Вопрос в том, почему пустили. Все вопросы к службе досмотра. Сделаем "Ростову" замечание. Ничего такого в этом нет, но надо согласовывать. (Ярослав СУСОВ)

"В чем сила, брат? В ковре". Главное событие тура //

Обзор трибун: оскорбительные баннеры, бутылки и ковер в Ростове