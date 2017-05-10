"Ростову" исполнилось 87 лет

Сегодня исполняется 87 лет со дня первого достоверного упоминания о "Ростове", информирует официальный сайт клуба. Это произошло 10 мая 1930 года в газете "Большевистская смена". Тогда команда называлась "Сельмашстрой".

"Недавно организованная футбольная команда Сельмашстроя имела товарищеские футбольные матчи в городе Красный Сулин, – говорится в заметке. – Оба матча с сулинскими металлистами и сборной Сулина сельмашстроевцы проиграли со счетом 2:3".



Остается загадкой, почему так получилось, что первое упоминание о "Ростове" в областной газете "Молот" также относится к 10 мая 1930 года.



"Товарищеский футбольный матч первых команд Сельмашстрой – "Красный Аксай" закончился со счетом 4:1 в пользу красноаксайцев, однако лучшее впечатление оставила команда Сельмашстроя", – написала газета "Молот".