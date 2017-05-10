"Ростову" исполнилось 87 лет

Сегодня исполняется 87 лет со дня первого достоверного упоминания о "Ростове", информирует официальный сайт клуба. Это произошло 10 мая 1930 года в газете "Большевистская смена". Тогда команда называлась "Сельмашстрой".
"Недавно организованная футбольная команда Сельмашстроя имела товарищеские футбольные матчи в городе Красный Сулин, – говорится в заметке. – Оба матча с сулинскими металлистами и сборной Сулина сельмашстроевцы проиграли со счетом 2:3".
Остается загадкой, почему так получилось, что первое упоминание о "Ростове" в областной газете "Молот" также относится к 10 мая 1930 года.
"Товарищеский футбольный матч первых команд Сельмашстрой – "Красный Аксай" закончился со счетом 4:1 в пользу красноаксайцев, однако лучшее впечатление оставила команда Сельмашстроя", – написала газета "Молот".
Сегодня 87 лет со дня первого упоминания "Ростова". В 1930 году наша команда называлась "Сельмашстрой". #мыРостовhttps://t.co/1iWrwy7iKR pic.twitter.com/ZtojfCIGmu– Football Club Rostov (@rostovfc) 10 мая 2017 г.
King's Bounty IIII
С днем рождения !
11:32
marksan
Люблю сказки читать! Не было такого клуба! Ростсельмаш помню, а Ростов никогда не видел!
11:26
Felix BARSA
Поздравляем родной клуб! ПРОЦВЕТАНИЯ !!!
11:23