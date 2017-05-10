11:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростову" исполнилось 87 лет

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Сегодня исполняется 87 лет со дня первого достоверного упоминания о "Ростове", информирует официальный сайт клуба. Это произошло 10 мая 1930 года в газете "Большевистская смена". Тогда команда называлась "Сельмашстрой".

"Недавно организованная футбольная команда Сельмашстроя имела товарищеские футбольные матчи в городе Красный Сулин, – говорится в заметке. – Оба матча с сулинскими металлистами и сборной Сулина сельмашстроевцы проиграли со счетом 2:3".

Остается загадкой, почему так получилось, что первое упоминание о "Ростове" в областной газете "Молот" также относится к 10 мая 1930 года.

"Товарищеский футбольный матч первых команд Сельмашстрой – "Красный Аксай" закончился со счетом 4:1 в пользу красноаксайцев, однако лучшее впечатление оставила команда Сельмашстроя", – написала газета "Молот".

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10947

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КОММЕНТАРИИ (3)
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King's Bounty IIII

С днем рождения !

11:32

marksan

Люблю сказки читать! Не было такого клуба! Ростсельмаш помню, а Ростов никогда не видел!

11:26

Felix BARSA

Поздравляем родной клуб! ПРОЦВЕТАНИЯ !!!

11:23