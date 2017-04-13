Ростовская область выкупила имущественный комплекс "Ростова"

Вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что правительство региона в 2016 и 2017 годах выкупило имущественный комплекс "Ростова", который был взят под залог за кредиты. Таким образом, теперь региону принадлежит весь стадион "Олимп-2" - трибуны и футбольное поле, клубная база и тренировочное поле, которое выкупается на данный момент.

- Ряд объектов имущества футбольного клуба "Ростов" находился в залоге под кредиты. Мы приняли решение, и в 2016 и 2017 годах выкупили в собственность Ростовской области имущественный комплекс, - цитирует ТАСС Гуськова. - Речь идет о части западной трибуны, которая принадлежала футбольному клубу, - таким образом, весь стадион, все четыре трибуны и футбольное поле, на сегодняшний день находится в собственности региона. В 2017 году мы приобрели базу команды, где проживают футболисты и персонал, и сейчас в стадии оформления купли-продажи находится тренировочное поле с искусственным покрытием.

Благодаря таким действиям мы решили несколько проблем: во-первых, деньги от продажи имущества футбольного клуба "Ростов" поступили в доходную часть клуба; во-вторых, мы сохранили комплекс, сняли с него залоги, минимизировав риски выкупа другими инвесторами; в-третьих, на земельном участке клуб оплачивал налоги на землю, на имущество, но сейчас этого нет и все расходы клуба уменьшились.