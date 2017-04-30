"Ростов" ждет новых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева

"Ростов" в своем официальном "Твиттере" обратился к бывшему голкиперу сборной России Руслану Нигматуллину. Сегодня в матче 26-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0) 22-летний голкипер ростовчан Никита Медведев побил рекорд Нигматуллина по продолжительности сухой серии, не пропускавшего на протяжении 939 минут в сезонах-1999/2000.

– Ждем крутых треков от Нигматуллина в честь рекорда Медведева, – говорится в сообщении.

Медведев не позволяет соперникам отличиться уже 952 минуты. Последний раз он пропустил 30 ноября 2016 года в игре против "Урала" (0:1).