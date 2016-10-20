"Ростов" завершает выплаты долгов перед командой

Генеральный директор "Ростова" Владимир Крупин подчеркнул, что клуб завершает выплаты долгов перед командой, тренерским штабом и персоналом. Также он подчеркнул, что еще не получил документы от спонсора компании "Группа Агроком". Ранее пресс-служба организации сообщила, что документы о прекращении сотрудничества были направлены в клуб.

– Мы выходим на завершение процесса ликвидации долгов, – приводит ТАСС слова Крупина. – Расплачиваемся перед футболистами, тренерским штабом, обслуживающим персоналом, рассчитываемся со всеми последовательно и стремимся к тому, чтобы ликвидировать все задолженности. Заявления уважаемого Ивана Игнатьевича Саввиди пускай комментирует он сам. Я пока документы "Агрокома" не видел.