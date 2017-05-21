"Ростов" заканчивает матч с "Оренбургом" вдевятером, Мевля получил тяжелую травму

Травму головы получил защитник "Ростова" Миха Мевля в матче 30-го тура премьер-лиги с "Оренбургом". В борьбе перед своей штрафной игрок упал защитник, а Михал Дюриш шипами бутс в падении ударил его по лицу, нанеся сильное рассечение, из-за которого окровавленный Мевля покинул поле только на носилках, когда замен у "Ростова" не осталось. После столкновения завязалась потасовка, в результате которой удаление получил полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа. Также красную карточку получил Дюриш.

Отметим, что по ходу матча "Ростов" потерял из-за травм также Сесара Наваса, Хорена Байрамяна и Тимофея Калачева.

Трансляция матча "Оренбург" – "Ростов"