 "Ростов" заканчивает матч с "Оренбургом" вдевятером, Мевля получил тяжелую травму. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" заканчивает матч с "Оренбургом" вдевятером, Мевля получил тяжелую травму

0
0
0
0
4

Травму головы получил защитник "Ростова" Миха Мевля в матче 30-го тура премьер-лиги с "Оренбургом". В борьбе перед своей штрафной игрок упал защитник, а Михал Дюриш шипами бутс в падении ударил его по лицу, нанеся сильное рассечение, из-за которого окровавленный Мевля покинул поле только на носилках, когда замен у "Ростова" не осталось. После столкновения завязалась потасовка, в результате которой удаление получил полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа. Также красную карточку получил Дюриш.

Отметим, что по ходу матча "Ростов" потерял из-за травм также Сесара Наваса, Хорена Байрамяна и Тимофея Калачева.

Трансляция матча "Оренбург" – "Ростов"

0
0
0
0
4
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Противник осень-весна

Поставлю на 3 мяча разницы в следующем сезоне в Ростове, тысяч десять;)

17:39

Никифор

Нормально всё было, Евдокимов переиграл своего визави! Умница! так держать))

17:33

alex-ls

а где бобров главный эксперт по судейству?

17:06

Свинозавр

Теперь Оренбург будет блистать в чемпионате России в низах таблицы,если не вылетит в стыках.Будет собирать тысяч 5 болельщиков в матчах с грандами. Покалечили Мевлю и смысл Оренбурга?Везёт сильнейшим?Мастерство Оренбурга? Издёвка фортуны......

17:02