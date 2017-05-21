"Ростов" заканчивает матч с "Оренбургом" вдевятером, Мевля получил тяжелую травму

Травму головы получил защитник "Ростова" Миха Мевля в матче 30-го тура премьер-лиги с "Оренбургом". В борьбе перед своей штрафной игрок упал защитник, а Михал Дюриш шипами бутс в падении ударил его по лицу, нанеся сильное рассечение, из-за которого окровавленный Мевля покинул поле только на носилках, когда замен у "Ростова" не осталось. После столкновения завязалась потасовка, в результате которой удаление получил полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа. Также красную карточку получил Дюриш.
Отметим, что по ходу матча "Ростов" потерял из-за травм также Сесара Наваса, Хорена Байрамяна и Тимофея Калачева.
Противник осень-весна
Поставлю на 3 мяча разницы в следующем сезоне в Ростове, тысяч десять;)
17:39
Никифор
Нормально всё было, Евдокимов переиграл своего визави! Умница! так держать))
17:33
alex-ls
а где бобров главный эксперт по судейству?
17:06
Свинозавр
Теперь Оренбург будет блистать в чемпионате России в низах таблицы,если не вылетит в стыках.Будет собирать тысяч 5 болельщиков в матчах с грандами. Покалечили Мевлю и смысл Оренбурга?Везёт сильнейшим?Мастерство Оренбурга? Издёвка фортуны......
17:02