"Ростов" выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

"Ростов" в своем официальном Твиттере выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в Керчи.

- ФК "Ростов" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при трагических событиях в Керченском политехническом колледже, - говорится в сообщении. - Мы скорбим вместе с вами…

Сегодня, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого погибли 18 человек, 47 пострадали. По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье "теракт", позже переквалифицированное на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.