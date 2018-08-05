"Ростов" впервые за 9 лет обыграл ЦСКА в гостях

В матче второго тура РПЛ "Ростов", благодаря голу защитника Сергея Паршивлюка, переиграл ЦСКА и добился пятой гостевой победы над армейцами в чемпионате России. Ранее желто-синие добивались выездного успеха в 1993, 2003, 2006 и 2009 годах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Гостевые победы "Ростова" над ЦСКА