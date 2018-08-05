22:39 | Футбол — РПЛ

"Ростов" впервые за 9 лет обыграл ЦСКА в гостях


В матче второго тура РПЛ "Ростов", благодаря голу защитника Сергея Паршивлюка, переиграл ЦСКА и добился пятой гостевой победы над армейцами в чемпионате России. Ранее желто-синие добивались выездного успеха в 1993, 2003, 2006 и 2009 годах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Гостевые победы "Ростова" над ЦСКА

Дата

Стадион

Счет

Авторы голов

27.08.1993

ЦСКА

3:2

Санько, С.Андреев-2 - Шуков, Минько

19.04.2003

Динамо

1:0

Кампамба

10.07.2006

Динамо

2:1

Данцев, Гогниев - Жо

26.04.2009

Лужники

2:1

Лебеденко, Хон Ен Чо – Рожков, в свои ворота

05.08.2018

ВЭБ Арена

1:0

Паршивлюк

 

ЦСКА - Ростов

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