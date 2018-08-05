"Ростов" впервые за 9 лет обыграл ЦСКА в гостях

В матче второго тура РПЛ "Ростов", благодаря голу защитника Сергея Паршивлюка, переиграл ЦСКА и добился пятой гостевой победы над армейцами в чемпионате России. Ранее желто-синие добивались выездного успеха в 1993, 2003, 2006 и 2009 годах. (Кирилл БУРДАКОВ)
Гостевые победы "Ростова" над ЦСКА
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Авторы голов
|
27.08.1993
|
ЦСКА
|
3:2
|
Санько, С.Андреев-2 - Шуков, Минько
|
19.04.2003
|
Динамо
|
1:0
|
Кампамба
|
10.07.2006
|
Динамо
|
2:1
|
Данцев, Гогниев - Жо
|
26.04.2009
|
Лужники
|
2:1
|
Лебеденко, Хон Ен Чо – Рожков, в свои ворота
|
05.08.2018
|
ВЭБ Арена
|
1:0
|
Паршивлюк