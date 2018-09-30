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"Ростов" впервые победил "Спартак" в Москве

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"Ростов" впервые в российской истории сумел обыграть "Спартак" на его поле. В 23 предыдущих матчах в Москве ростовчане сумели набрать всего четыре очка.

Ближе всего к победе южане были в октябре 1996 года, когда Сергей Горлукович оставил красно-белых в чемпионской гонке, забив со штрафного за пять минут до финального свистка. (Кирилл БУРДАКОВ)

Домашние матчи "Спартака" с "Ростовом"

Дата

Стадион

Счет

Голы

25.04.1992

Лужники

2:0

Ковтун, в свои ворота, Онопко

07.11.1993

Лужники

3:0

Писарев, Ледяхов, Карпин

09.09.1995

Лужники

2:0

Цымбаларь, Никифоров

25.10.1996

Торпедо

1:1

Горлукович – Герасименко

24.05.1997

Локомотив

2:0

Горлукович, Коновалов

20.09.1998

Локомотив

1:1

Титов – Пестряков

22.05.1999

Лужники

1:0

Ширко

02.11.2000

Лужники

1:0

Калиниченко

27.07.2001

Лужники

5:1

Титов-2, Робсон, Бесчастных, Василюк – Осинов

08.03.2002

Лужники

0:0

-

20.07.2003

Лужники

1:0

Павлюченко

28.07.2004

Лужники

1:0

Павлюченко

07.08.2005

Лужники

2:0

Пьянович, Баженов

05.08.2006

Лужники

5:2

Павлюченко-2, Быстров, Кавенаги, Родригес – Осинов-2

03.11.2007

Лужники

3:0

Калиниченко, Веллитон, Бояринцев

01.11.2009

Лужники

5:1

Алекс-2, Яковлев, Ананидзе, Веллитон – Гацкан

30.10.2010

Лужники

2:1

Веллитон, Макгиди – Хагуш

26.06.2011

Лужники

3:2

Веллитон, Кулеша, в свои ворота, Д.Комбаров – Адамов, Гацкан

23.09.2012

Лужники

3:1

Эменике-2, Ари – Синама-Поньоль

26.10.2013

Локомотив

2:0

Мовсисян, Тино Коста

04.12.2014

Открытие Арена

1:1

Глушаков – Торбинский

13.09.2015

Открытие Арена

1:0

Промес

15.10.2016

Открытие Арена

1:0

Глушаков

05.05.2018

Открытие Арена

2:0

Мельгарехо, Промес

30.09.2018

Открытие Арена

0:1

Зуев

Итого: +20=4-1, мячи 50-12.​

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Спартак - Ростов

 

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