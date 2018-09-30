"Ростов" впервые победил "Спартак" в Москве

"Ростов" впервые в российской истории сумел обыграть "Спартак" на его поле. В 23 предыдущих матчах в Москве ростовчане сумели набрать всего четыре очка.
Ближе всего к победе южане были в октябре 1996 года, когда Сергей Горлукович оставил красно-белых в чемпионской гонке, забив со штрафного за пять минут до финального свистка. (Кирилл БУРДАКОВ)
Домашние матчи "Спартака" с "Ростовом"
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Голы
|
25.04.1992
|
Лужники
|
2:0
|
Ковтун, в свои ворота, Онопко
|
07.11.1993
|
Лужники
|
3:0
|
Писарев, Ледяхов, Карпин
|
09.09.1995
|
Лужники
|
2:0
|
Цымбаларь, Никифоров
|
25.10.1996
|
Торпедо
|
1:1
|
Горлукович – Герасименко
|
24.05.1997
|
Локомотив
|
2:0
|
Горлукович, Коновалов
|
20.09.1998
|
Локомотив
|
1:1
|
Титов – Пестряков
|
22.05.1999
|
Лужники
|
1:0
|
Ширко
|
02.11.2000
|
Лужники
|
1:0
|
Калиниченко
|
27.07.2001
|
Лужники
|
5:1
|
Титов-2, Робсон, Бесчастных, Василюк – Осинов
|
08.03.2002
|
Лужники
|
0:0
|
-
|
20.07.2003
|
Лужники
|
1:0
|
Павлюченко
|
28.07.2004
|
Лужники
|
1:0
|
Павлюченко
|
07.08.2005
|
Лужники
|
2:0
|
Пьянович, Баженов
|
05.08.2006
|
Лужники
|
5:2
|
Павлюченко-2, Быстров, Кавенаги, Родригес – Осинов-2
|
03.11.2007
|
Лужники
|
3:0
|
Калиниченко, Веллитон, Бояринцев
|
01.11.2009
|
Лужники
|
5:1
|
Алекс-2, Яковлев, Ананидзе, Веллитон – Гацкан
|
30.10.2010
|
Лужники
|
2:1
|
Веллитон, Макгиди – Хагуш
|
26.06.2011
|
Лужники
|
3:2
|
Веллитон, Кулеша, в свои ворота, Д.Комбаров – Адамов, Гацкан
|
23.09.2012
|
Лужники
|
3:1
|
Эменике-2, Ари – Синама-Поньоль
|
26.10.2013
|
Локомотив
|
2:0
|
Мовсисян, Тино Коста
|
04.12.2014
|
Открытие Арена
|
1:1
|
Глушаков – Торбинский
|
13.09.2015
|
Открытие Арена
|
1:0
|
Промес
|
15.10.2016
|
Открытие Арена
|
1:0
|
Глушаков
|
05.05.2018
|
Открытие Арена
|
2:0
|
Мельгарехо, Промес
|
30.09.2018
|
Открытие Арена
|
0:1
|
Зуев
Итого: +20=4-1, мячи 50-12.
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