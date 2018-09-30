"Ростов" впервые победил "Спартак" в Москве

"Ростов" впервые в российской истории сумел обыграть "Спартак" на его поле. В 23 предыдущих матчах в Москве ростовчане сумели набрать всего четыре очка.

Ближе всего к победе южане были в октябре 1996 года, когда Сергей Горлукович оставил красно-белых в чемпионской гонке, забив со штрафного за пять минут до финального свистка. (Кирилл БУРДАКОВ)

Домашние матчи "Спартака" с "Ростовом"

Дата Стадион Счет Голы 25.04.1992 Лужники 2:0 Ковтун, в свои ворота, Онопко 07.11.1993 Лужники 3:0 Писарев, Ледяхов, Карпин 09.09.1995 Лужники 2:0 Цымбаларь, Никифоров 25.10.1996 Торпедо 1:1 Горлукович – Герасименко 24.05.1997 Локомотив 2:0 Горлукович, Коновалов 20.09.1998 Локомотив 1:1 Титов – Пестряков 22.05.1999 Лужники 1:0 Ширко 02.11.2000 Лужники 1:0 Калиниченко 27.07.2001 Лужники 5:1 Титов-2, Робсон, Бесчастных, Василюк – Осинов 08.03.2002 Лужники 0:0 - 20.07.2003 Лужники 1:0 Павлюченко 28.07.2004 Лужники 1:0 Павлюченко 07.08.2005 Лужники 2:0 Пьянович, Баженов 05.08.2006 Лужники 5:2 Павлюченко-2, Быстров, Кавенаги, Родригес – Осинов-2 03.11.2007 Лужники 3:0 Калиниченко, Веллитон, Бояринцев 01.11.2009 Лужники 5:1 Алекс-2, Яковлев, Ананидзе, Веллитон – Гацкан 30.10.2010 Лужники 2:1 Веллитон, Макгиди – Хагуш 26.06.2011 Лужники 3:2 Веллитон, Кулеша, в свои ворота, Д.Комбаров – Адамов, Гацкан 23.09.2012 Лужники 3:1 Эменике-2, Ари – Синама-Поньоль 26.10.2013 Локомотив 2:0 Мовсисян, Тино Коста 04.12.2014 Открытие Арена 1:1 Глушаков – Торбинский 13.09.2015 Открытие Арена 1:0 Промес 15.10.2016 Открытие Арена 1:0 Глушаков 05.05.2018 Открытие Арена 2:0 Мельгарехо, Промес 30.09.2018 Открытие Арена 0:1 Зуев

Итого: +20=4-1, мячи 50-12.​

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