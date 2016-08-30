"Ростов" внес в заявку воспитанников "Спартака" Комиссарова и Айдарова

"Ростов" внес в заявку вратаря Ивана Комиссарова, который в прошлом сезоне выступал за новороссийский "Черноморец" в ПФЛ. Отметим, что 28-летний голкипер, являющийся воспитанником "Спартака", заявлен в "Ростове" под первым номером.
Официальный сайт РФПЛ уведомил, что ростовчане дозаявили еще одного выходца из "Спартака" - 18-летнего вратаря Сергея Айдарова, а также 17-летнего полузащитника Дениса Карнуту.
баламошка
Вон Гранат к ним вроде пойдёт. Бердыева у нас украли ростовские)
19:14
баламошка
Ростов по крупицам расхищает Спартак)
19:11
Dr.ZLO161
дроч а не футболисты....
18:23