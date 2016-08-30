18:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" внес в заявку воспитанников "Спартака" Комиссарова и Айдарова

0
0
0
3

"Ростов" внес в заявку вратаря Ивана Комиссарова, который в прошлом сезоне выступал за новороссийский "Черноморец" в ПФЛ. Отметим, что 28-летний голкипер, являющийся воспитанником "Спартака", заявлен в "Ростове" под первым номером.

Официальный сайт РФПЛ уведомил, что ростовчане дозаявили еще одного выходца из "Спартака" - 18-летнего вратаря Сергея Айдарова, а также 17-летнего полузащитника Дениса Карнуту.

Дополнительная информация

http://www.rfpl.org/players/pool/

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Вон Гранат к ним вроде пойдёт. Бердыева у нас украли ростовские)

19:14

баламошка

Ростов по крупицам расхищает Спартак)

19:11

Dr.ZLO161

дроч а не футболисты....

18:23

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ