"Ростов" внес в заявку воспитанников "Спартака" Комиссарова и Айдарова

"Ростов" внес в заявку вратаря Ивана Комиссарова, который в прошлом сезоне выступал за новороссийский "Черноморец" в ПФЛ. Отметим, что 28-летний голкипер, являющийся воспитанником "Спартака", заявлен в "Ростове" под первым номером.

Официальный сайт РФПЛ уведомил, что ростовчане дозаявили еще одного выходца из "Спартака" - 18-летнего вратаря Сергея Айдарова, а также 17-летнего полузащитника Дениса Карнуту.