"Ростов" в первом круге РФПЛ. 14 голов - ни одного в девятки

"Ростов" в своем Твиттере опубликовал схематичное изображение всех голов команды в 1-м круге чемпионата России. Дончане занимающие 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги, в 15 матчах забили 14 мячей.
Отметим, что подопечные Леонида Кучука ни разу не поразили верхние углы ворот соперника. Лидером команды по количеству голов является Тимофей Калачев, на счету которого 4 мяча (3 - с пенальти).
Пересмотрели все голы нашей команды в первом круге и составили интересную схему– Football Club Rostov (@rostovfc) 1 ноября 2017 г.
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