"Ростов" в первом круге РФПЛ. 14 голов - ни одного в девятки

"Ростов" в своем Твиттере опубликовал схематичное изображение всех голов команды в 1-м круге чемпионата России. Дончане занимающие 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги, в 15 матчах забили 14 мячей.

Отметим, что подопечные Леонида Кучука ни разу не поразили верхние углы ворот соперника. Лидером команды по количеству голов является Тимофей Калачев, на счету которого 4 мяча (3 - с пенальти).