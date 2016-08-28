"Ростов" в меньшинстве проиграл "Тереку"

В матче 5-го тура чемпионата России "Терек" на своем поле нанес поражение "Ростову" – 2:1. Гости открыли счет благодаря автоголу Ризвана Уциева, но затем грозненцы за две минуты дважды огорчили Сослана Джанаева – отличились Беким Балай и Вилькер Анхель. А в середине второго тайма вторую карточку получил капитан ростовчан Александр Гацкан, для которого это удаление стало уже вторым в нынешнем сезоне.
"Терек" после этого успеха поднялся на третье место в турнирной таблице. "Ростов", потерпев второе поражение в премьер-лиге, опустился на седьмую строчку.
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
"Терек" (Грозный) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:1)
Голы: Уциев, 31 - в свои ворота (0:1). Балай, 33 (1:1). Анхель, 35 (2:1).
"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Митришев (Торже, 65), Кузяев, Пирис, Иванов (Брызгалов, 80), Грозав (Роши, 72), Балай.
"Ростов": Джанаев, Новосельцев, Гацкан, Кудряшов (Эззатоллахи, 42), Терентьев, Киреев, Ерохин, Калачев, Байрамян (Думбья, 82), Азмун, Бухаров (Полоз, 74).
Предупреждения: Семенов, 30. Бухаров, 40. Эззатоллахи, 51. Гацкан, 53. Уциев, 53. Калачев, 64.
Удаление: Гацкан, 70.
Судьи: МАТЮНИН (Москва). Жвакин (Санкт-Петербург), Петросян (Бронницы).
28 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Fajyz
А я помню, как в прошлом году, когда играл Ростов с Рубином, эти нацики и Элтон Джоны удалили Георгиева, которого спровоцировал туркменский нацист Бердыев.)))
21:45
Ржевский200
foreverCSKAforever, от того, что руководства клуба чудаки на букву М. ты состав смотрел наш? 1 (один) номинальный центральный защитник из трех, других просто нет. Киреев и Байрамян игроки дубля + за снос в штрафной вместо пенальти, дают красную. Это поддавки? По уму надо было ставить на точку и счет 2:2, а там уже пободались бы.
21:45
Никифор
да ладно вам истерить, Матюня самый что ни на есть интернационалист! Опять у них судьи виноваты.
21:44
slgeo
Судья - Элтон Джон!
21:43
LeBerDon
16 марта матюня подарочек тебе подарим на днюху.
21:42
LeBerDon
Вспомни пад..а что ты говорил Гаджибекову из Волги!?Нацик
21:40
LeBerDon
леха матюня ты нацик!вспомни Петротрест
21:38
Никифор
гацкан, Тарасов и Верблум самые грязные игроки чемпа.
21:38
foreverCSKAforever
Ржевский200, была заруба? Отчего же сегодня Ростов играл в поддавки?
21:37
Блудный Свин
Отольётся питерско-спартаковской мерзоте всё это... одни уже цацнули у аека... вторые на очереди...
21:37
LeBerDon
матюня в Ростов не ехай! в столице тоже достанем
21:36
Блудный Свин
Похоже, дали команду "мочить Ростов"... а в Европе на судей не наедешь и не занесёшь... отсюды полёты в космос Андерлехта и Аякса....
21:35
Ржевский200
Бен Ричардс, у меня для тебя неприятная новость, тебе пора к окулисту. В Грозном заруба была такая, что назвать это договорняком мог только человек с - 7 как минимум)))
21:34
Вопреки
Как же правы были Бердыев и Кафанов предупреждая своих игроков, что в этом сезоне на "Ростове" отыграются за прошлогоднее серебро, отобранную ЛЧ у Питера, вынос в одну калитку кабинетных "грандов", тех же питерских, цсковских и спартаковских... И вот понеслось - сразу в Питере сломали игру ростовчанам и сделали ее для "Зенита", теперь у такого же адм. ресурсного "Терека" арбитры затряслись в коленках сначала игры, свистя в одну сторону и выискивая повод удалить игрока гостей, трактуя все эпизоды в пользу грозненцев... Если бы так этот клоун Матюха судил "Зенит", ЦСКА или Спартак мы бы уже сегодня услыхали гром и молнии от нашего любителя "честной" игры господина Мутко... А здесь команду, бьющуюся в ЛЧ за честь Страны, просто в наглую топтали и ломали (в прямом смысле), а арбитр видел лишь нарушения у гостей, сломав игру ... Питерский сценарий повторился в Грозном... И В.Иванов вновь не найдет предвзятого судейства у мерзкого арбитра ??? Что это я спрашиваю... и так все понятно... И мерзко
21:33
историк79
Хде видео?!
21:31
Бен Ричардс
Смотрел параллельно две игры: Краснодар-Локомотив и Терек-Ростов.Ощущения от сравнения: Ростов как будто не очень то и возражал проиграть, может быть рассчитывались за прошлый сезон ?
21:30
Эдвард Тич
А мне вот что то вспоминается май 2016, победа Ростова в Грозном, а потом смотрю на второй гол Терека, а он веселый))
21:30
sarkis1957
Москалеву все сошло с рук, Матюнину тоже сойдет. Видимо, Валентину Иванову глаза заклеили и глаза, и рот. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ, АУУ!! Пора прекращать это безобразие!!
21:30
foreverCSKAforever
LeBerDon, Мешков в свое время в матче с ЦСКА (1:1) добавил 3 мин., но сыграть дал только 1:15, а ты на Матюнина батон крошишь. От ГВК не убежишь!
21:30
Гуру1974
Пока бардак среди попечителей "Народной команды" не прекратится, вот так и будет. Бердыев между прочив выйдя в групповой этап ЛЧ окупил и свою ЗП и ЗП игроков и затраты этих чудо-руководителей-спонсоров. А они бля кичатся и делают из себя футбольных Богов, их рвать тянет, ур..ды. Да вы бы без Бердыева (я его уважаю, но не до такой степени как может показаться))) сейчас на уровне Тамбова да Балтики в ФНЛ болтались! И каждый ростовчанин плевал бы вам в след. Аж слов нет!!!
21:30
LeBerDon
Вы посмотрите на эту его рожу лисиную!У него же в глазенках бесты...х только бабки!Да да матюня это ты и тебе читай читай!
21:29
LeBerDon
Саша давай исправляйся!Держи нервы и эмоции в руках!Это слишком дорого обходится клубу.
21:28
coxo
именно поэтому наших судей и не приглашают на международные игры настолько оборзеть можно только с благословления свыше
21:28
LeBerDon
Судью надо вообще на... отстранить!Г..н он то видел что натворил!!
21:27
foreverCSKAforever
Адекватный Зритель_, где же эти решалы были в последнем туре прошедшего СОГАЗа? А может нам что-то не договаривают?
21:26
LeBerDon
матюнина купили petuha !Еще и доиграть нормально не дал 2 минуты добавил! А ведь столько остановок было!!!
21:26
puzzar
Из трех удалений Ростова в этом сезоне это самое "левое".
21:25
MAYERICK
Гацкану уже не один год не дают покоя "лавры" Вернблума - теперь молдаванин лидер....так держать, топи комбайнеров.....
21:24
LeBerDon
Санек Гацкан и тебе братишка надо пыл поубавить! Два матча удалился два поражения.Нам этого не надо.Обидно что такие игры упускаем.
21:24
Sterx
Адекватный Зритель_ Гинерско - питерско - федуновские решалы прибили Народную Команду. ============================================================================================================= Ты это, на "святое" то не замахивайся))) "Народная" ведь только одна команда, та самая, которая с усердием шл@хи ублажает Европу!)))
21:23