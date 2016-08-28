"Ростов" в меньшинстве проиграл "Тереку"

Сегодня. Грозный. "Терек" - "Ростов" - 2:1. Александр ГАЦКАН получил две желтые карточки за семь минут. Фото Виталий ТИМКИВ

В матче 5-го тура чемпионата России "Терек" на своем поле нанес поражение "Ростову" – 2:1. Гости открыли счет благодаря автоголу Ризвана Уциева, но затем грозненцы за две минуты дважды огорчили Сослана Джанаева – отличились Беким Балай и Вилькер Анхель. А в середине второго тайма вторую карточку получил капитан ростовчан Александр Гацкан, для которого это удаление стало уже вторым в нынешнем сезоне.

"Терек" после этого успеха поднялся на третье место в турнирной таблице. "Ростов", потерпев второе поражение в премьер-лиге, опустился на седьмую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Терек" (Грозный) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 2:1 (2:1)

Голы: Уциев, 31 - в свои ворота (0:1). Балай, 33 (1:1). Анхель, 35 (2:1).

"Терек": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Митришев (Торже, 65), Кузяев, Пирис, Иванов (Брызгалов, 80), Грозав (Роши, 72), Балай.

"Ростов": Джанаев, Новосельцев, Гацкан, Кудряшов (Эззатоллахи, 42), Терентьев, Киреев, Ерохин, Калачев, Байрамян (Думбья, 82), Азмун, Бухаров (Полоз, 74).

Предупреждения: Семенов, 30. Бухаров, 40. Эззатоллахи, 51. Гацкан, 53. Уциев, 53. Калачев, 64.

Удаление: Гацкан, 70.

Судьи: МАТЮНИН (Москва). Жвакин (Санкт-Петербург), Петросян (Бронницы).

28 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

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