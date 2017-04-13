"Ростов" в 2017 году получил от спонсоров 100 миллионов рублей

Первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор "Ростова" Игорь Гуськов сообщил, что клуб в 2017 году получил от спонсоров около 100 миллионов рублей. При этом он подчеркнул, что большая часть денег, полученных за выступление в еврокубках, практически израсходована.

"С января и по сегодняшний день на расчетный счет клуба от спонсоров поступило около 100 млн рублей, - приводит ТАСС слова Гуськова. - Мы ведем переговоры с различными организациями.

К сожалению, у нас нет титульного спонсора, который мог бы взять на себя львиную долю работы. Но другие спонсоры у клуба есть - это более десятка различных организаций".

"Ростов" за счет выступления в еврокубках заработал около 18,2 миллиона евро.

"Большая часть этих денег израсходована, - продолжил Гуськов. - Те, которые поступили в 2016 году, - были израсходованы в 2016-м, а те, которые поступили в 2017-м, - в 2017-м".

Напомним, что клуб дошел до 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече, которая прошла в Ростове-на-Дону, желто-синие сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1). Во втором матче "Ростов" уступил манкунианцам с минимальным счетом (0:1) и завершил выступление в турнире.