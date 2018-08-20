"Ростов": "Уже ищем ковер"

Официальный Твиттер "Ростова" вновь отреагировал на появление на трибунах ковра во время домашнего матча чемпионата России против "Енисея" (4:0). Один из болельщиков оригинально отпраздновал гол в ворота красноярской команды, размахивая ковром на трибунах.

- Ковер уже ищем. Всем хорошей рабочей недели, - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на клубной базе будет постелен такой же ковер, если запись наберет 500 лайков.

Ковёр уже ищем.

Всем хорошей рабочей недели 👌🏻⚽️ pic.twitter.com/L49tEcSEtT – Football Club Rostov (@rostovfc) 20 августа 2018 г.

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