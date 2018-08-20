13:03 | Футбол — РПЛ

"Ростов": "Уже ищем ковер"


Официальный Твиттер "Ростова" вновь отреагировал на появление на трибунах ковра во время домашнего матча чемпионата России против "Енисея" (4:0). Один из болельщиков оригинально отпраздновал гол в ворота красноярской команды, размахивая ковром на трибунах.

- Ковер уже ищем. Всем хорошей рабочей недели, - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на клубной базе будет постелен такой же ковер, если запись наберет 500 лайков.

 

Все о чемпионате России по футболу

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

К комментариям
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
Материалы других СМИ