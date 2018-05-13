"Ростов" - "Урал": Гацкан - в старте, Егорычев - в запасе

Стали известны стартовые составы на матч заключительного тура чемпионата России между "Ростовом" и "Уралом". Хавбек хозяев Александр Гацкан выйдет на поле с первых минут игры, а полузащитник гостей Андрей Егорычев – останется в запасе.

Полностью заявка выглядит так:

"Ростов": Абаев, Парвишлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Сигурдарсон.

Запасные: Песьяков, Макеев, Плиев, Бобен, Сапета, Чуперка, Зуев, Маейр, Дядюн, Шомуродов.

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Эль-Кабир, Ильин, Бакфалви.

Запасные: Баклов, полетаев, Данцев, Хозин, Бевеев, Балажиц, Бавин, Евсеев, Глушков, Егорычев, Портнягин.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" – "Урал". Начало – в 14.00 по московскому времени.