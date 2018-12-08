"Ростов" удалил твит, в котором сравнил судейство Карасева с цирком

Твит "Ростова" о судействе в матче с "Крыльями". Фото https://twitter.com/rostovfc

"Ростов" удалил твит, опубликованный после матча 17-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (0:1). Он был посвящен работе арбитра Сергея Карасева в этой встрече: тот удалил двух игроков дончан (защитника Рагнара Сигурдссона и хавбека Александра Гацкана), а также главного тренера Валерия Карпина.

К сообщению был прикреплен коллаж, на котором Карасев изображался стоящим на арене "Самарского цирка".

"Ростов" занимает 6-е место в премьер-лиге, имея в активе 24 очка после 17 туров. "Крылья Советов" с 17 баллами располагаются на 12-й строчке.

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