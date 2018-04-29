18:04 | Футбол — РФПЛ

"Ростов" - "Тосно". Составы команд


Стали известны составы "Ростова" и "Тосно" на матч 28-го тура чемпионата России. 

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Калачев, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Шомуродов.

Запасные - Песьяков, Макеев, Плиев, Бобен, Сапета, Юсупов, Байрамян, Зуев, Майер, Сигурдарсон. 

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Миюшкович, Дугалич, Галиулин, Макаров, Палиенко, Жигулев, Нуну Роша, Полетанович, Труич.

Запасные - Опарин, Сухарев, Кутин, Маргасов, Скворцов, Карницкий, Рикардинью.

Матч "Ростов" - "Тосно" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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