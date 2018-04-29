"Ростов" - "Тосно". Парфенов - о центрфорвардах: "Двух продали - два сломались"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в преддверии матча чемпионата России против "Ростова" подчеркнул, что в игре примут участие сильнейшие футболисты команды, и не стоит делить ее на основу и резервистов.

- Основной состав - это вся заявка. Бывают моменты, когда у ребят травмы, надо выходить другим, - сказал Парфенов в эфире канала "Наш футбол". - Прекрасная атмосфера, прекрасный стадион. Все понимают, что будет напряженная игра. Вышли сильнейшие, но те, кто в запасе, не значит, что не такие сильные. Есть определенные тактические моменты.

- Центральный нападающий - самая проблемная позиция у "Тосно"?

- Есть такое. Двух продали, два сломались.

Матч "Ростов" - "Тосно" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.