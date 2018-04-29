"Ростов" – "Тосно". Миюшкович недоволен судейством

Защитник "Тосно" Неманья Миюшкович после игры 28-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:2) остался недоволен судейством. По его мнению, арбитр не должен был удалять Александра Макарова и назначать угловой в эпизоде с первым голом.

– До удаления все было нормально, "Ростов" ничего серьезного у наших ворот не создал. Оставшись в меньшинстве, нам стало очень тяжело. Не люблю комментировать судейство, но каждый может по ТВ посмотреть эпизод с удалением и с назначением углового, после которого нам забили гол, и сам все увидеть.

– Вынужденные перестроения в игре в меньшинстве сказались во втором тайме?

– Сыграли так же, только в составе было на игрока меньше, там уже и схема не помогает. Сегодня в футболе один игрок – серьезное преимущество.

– У "Ростова" сегодня на матче присутствовала большая аудитория – эмоциональная победа хозяев?

– Да, да, стадион очень красивый, болельщиков много, приятно играть. Настоящая футбольная атмосфера, при которой игрок на таком уровне не чувствует усталости.

– В заочной дуэли с "Анжи" за стыковые матчи паритет сохранился. Что станет решающим в заключительных турах?

– Еще два тура осталось, надо брать очки и не смотреть на "Анжи". Если в играх с "Динамо" и с "Уфой" наберем очки, то, я думаю, этого будет достаточно.

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