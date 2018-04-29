"Ростов" – "Тосно": дубль Шомуродова в большинстве принес победу хозяевам

"Ростов" дома в 28-м туре чемпионата России обыграл "Тосно" (2:0). Оба мяча в ворота гостей забил Элдор Шомуродов. Команда из Ленинградской области с 26-й минуте встречи играла в меньшинстве – за две желтых карточки с поля был удален ползащитник Александр Макаров.

Команда Валерия Карпина продлила серию без поражений до трех матчей (2 победы, 1 ничья). Подопечные Дмитрия Парфенова, в свою очередь, не могут выиграть в семи играх кряду (1 ничья, 6 поражений).

Благодаря этой победе "Ростов" поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. "Тосно" продолжает располагаться в зоне прямого вылета в ФНЛ (15-я строчка, 24 очка).

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Ростов" – "Тосно" – 2:0 (0:0)

Голы: Шомуродов, 67 (1:0). Шомуродов, 72 (2:0).

"Ростов": Абаев, Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Паршивлюк, Гацкан, Гулиев (Юсупов, 69), Калачев, Ионов (Макеев, 79), Скопинцев (Зуев, 66), Шомуродов.

"Тосно": Юрченко, Галиулин, Буйволов, Дугалич, Макаров, Палиенко (Рикардинью, 74), Жигулев, Миюшкович, Полетанович (Карницкий, 82), Нуну Роша, Труич (Скворцов, 68).

Предупреждения: Макаров, 2. Галиулин, 35. Гулиев, 55. Вилюш, 63. Дугалич, 68.

Удаление: Макаров, 26 (грубая игра).

Судьи: МАТЮНИН. Шаламберидзе (все - Москва), Назаров (Невинномысск).

29 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена".