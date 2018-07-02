"Ростов" сыграл вничью с "Радничками"

"Ростов" в товарищеском матче сыграл вничью с "Радничками" - 1:1. У российской команды с пенальти отличился Алексей Ионов.

Товарищеский матч

"РОСТОВ" (Россия) - "Раднички" (Сербия) - 1:1 (1:0)

Голы: Ионов, 39 - с пенальти (1:0). Unknown, 78 (1:1).

Нереализованный пенальти: Unknown (Раднички Н), 41 (вратарь)

"Ростов": Песьяков, Макеев (Вилюш, 60), Паршивлюк (Шанбиев, 60), Бобен (Плиев, 60), Калачев (Логашов, 60), Ионов (Салетрос, 60), Сапета (Гацкан, 60), Щадин (Мирзов, 60), Скопинцев (Гулиев, 60), Маер (Зуев, 60), Трошечкин (Шомуродов, 60).

Предупреждения: Вилюш, 81. Мирзов, 88.

