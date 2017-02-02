15:41 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" сыграет со "Шкендией"

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Тренерский штаб "Ростова" внес изменения в расписание команды, информирует официальный сайт клуба. Завтра ближайший резерв проведет контрольную игру с клубом "Шкендия" из Македонии. Команды сыграют два тайма по 30 минут. Стартовый свисток прозвучит в 16:00. Что касается матча с "Локомотивом" (Пловдив), то встреча состоится по расписанию и начнется в 17:30.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10729

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Posidelov87

ваууу, вы еще удаляете и новости про билеты и их стоимость )))).круто помогаете билетному отделу ростовчан научить болельщиков ненавидеть свое руководство

16:51 2 февраля

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