"Ростов" сыграет со "Шкендией"

Тренерский штаб "Ростова" внес изменения в расписание команды, информирует официальный сайт клуба. Завтра ближайший резерв проведет контрольную игру с клубом "Шкендия" из Македонии. Команды сыграют два тайма по 30 минут. Стартовый свисток прозвучит в 16:00. Что касается матча с "Локомотивом" (Пловдив), то встреча состоится по расписанию и начнется в 17:30.