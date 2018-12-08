"Ростов" сравнил судейство Карасева в матче с "Крыльями" с цирком

"Ростов" в официальном Твиттере сравнил работу арбитра Сергея Карасева в матче 17-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (0:1) с цирком. Судья удалил двух игроков дончан (защитника Рагнара Сигурдссона и хавбека Александра Гацкана), а также главного тренера Валерия Карпина.

- Типичный матч при судействе Карасева, - говорится в официальном Твиттере "Ростова". К сообщению прикреплен коллаж, на котором Карасев стоит на арене "Самарского цирка".

Типичный матч при судействе Карасева.



А как его работу охарактеризовали бы вы?



Оставляйте свои варианты, лучшие будут награждены призами 👇🏻 pic.twitter.com/54dZjfNQ6i – Football Club Rostov (@rostovfc) 8 декабря 2018 г.

"Ростов" занимает 6-е место в премьер-лиге, имея в активе 24 очка после 17 туров. "Крылья Советов" с 17 баллами располагаются на 12-й строчке.

Все о чемпионате России - здесь