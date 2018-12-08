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"Ростов" сравнил судейство Карасева в матче с "Крыльями" с цирком

"Ростов" о судействе Карасева. Фото https://twitter.com/rostovfc
"Ростов" о судействе Карасева. Фото https://twitter.com/rostovfc
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"Ростов" в официальном Твиттере сравнил работу арбитра Сергея Карасева в матче 17-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (0:1) с цирком. Судья удалил двух игроков дончан (защитника Рагнара Сигурдссона и хавбека Александра Гацкана), а также главного тренера Валерия Карпина

Типичный матч при судействе Карасева, - говорится в официальном Твиттере "Ростова". К сообщению прикреплен коллаж, на котором Карасев стоит на арене "Самарского цирка".

"Ростов" занимает 6-е место в премьер-лиге, имея в активе 24 очка после 17 туров. "Крылья Советов" с 17 баллами располагаются на 12-й строчке.

Крылья Советов - Ростов
 

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