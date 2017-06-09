10:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" сообщил об уходе Сесара Наваса

2

Защитник "Ростова" Сесар Навас покинул команду, информирует клубная пресс-служба. Ранее испанец сообщил о том, что хотел бы остаться в команде на еще один год, но не получил предложения о продлении контракта.

37-летний футболист провел в команде два сезона, а в минувшем отыграл в 38 матчах, забил один мяч и отдал 4 голевые передачи. По информации "СЭ", Навас может вернуться в "Рубин". Ожидается, что в ближайшее время казанцев должен возглавить Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10993

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

fatka

Охренеть...

10:46

shur

Конец Ростову все ближе и ближе.... Жаль...

10:46