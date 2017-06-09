"Ростов" сообщил об уходе Сесара Наваса

Защитник "Ростова" Сесар Навас покинул команду, информирует клубная пресс-служба. Ранее испанец сообщил о том, что хотел бы остаться в команде на еще один год, но не получил предложения о продлении контракта.

37-летний футболист провел в команде два сезона, а в минувшем отыграл в 38 матчах, забил один мяч и отдал 4 голевые передачи. По информации "СЭ", Навас может вернуться в "Рубин". Ожидается, что в ближайшее время казанцев должен возглавить Курбан Бердыев, ранее покинувший пост вице-президента-тренера "Ростова".