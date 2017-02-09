"Ростов" сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерам

Первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор "Ростова" Игорь Гуськов подчеркнул, что клуб произведет некоторые кадровые изменения, а также сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерам. По его словам, оптимизация не коснется тренеров и игроков.

- Мы оптимизируем расходы и уменьшаем зарплаты управленческого аппарата клуба. В данном случае речь идет о десяти самых высокооплачиваемых руководителях, - приводит ТАСС слова Гуськова. - Мы считаем, что заработные платы, которые существовали в клубе, являются слишком высокими, и на эти позиции можно подобрать специалистов с более оптимальной заработной платой.

Права игроков и тренеров защищены контрактами, и мы ни один контракт по тренерском штабу - а это 10 человек, - ни по игрокам команды не пересмотрели в меньшую сторону, все эти контракты сохранились. Более того, мы несколько контрактов по нескольким футболистам пересмотрели в большую сторону, для того чтобы сохранить этих игроков в команде. Мы в них заинтересованы.

По новому генеральному директору сейчас ведутся переговоры и консультации, и до конца февраля он будет назначен. Каких-то кардинальных изменений по тренерскому штабу, по футболистам не предполагается. То, что касается менеджмента, бухгалтерии, некоторые кадровые изменения возможны. Цель всех этих изменений - стабилизировать финансовую ситуацию в клубе и вывести управление клуба на новый, более качественный уровень.