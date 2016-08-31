"Ростов" сегодня может приобрести капитана бухарестского "Динамо"

По информации "СЭ", сегодня "Ростов" может завершить сделку по приобретению словенского защитника Михи Мевля. 26-летний Мевля является капитаном бухарестского "Динамо", на его счету один матч за сборную Словении. Мевля играет на позиции центрального защитника. Сайт transferrmarkt.de оценивает игрока в полтора миллиона евро.