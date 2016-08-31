15:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" сегодня может приобрести капитана бухарестского "Динамо"

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По информации "СЭ", сегодня "Ростов" может завершить сделку по приобретению словенского защитника Михи Мевля. 26-летний Мевля является капитаном бухарестского "Динамо", на его счету один матч за сборную Словении. Мевля играет на позиции центрального защитника. Сайт transferrmarkt.de оценивает игрока в полтора миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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podnimitemneveki

Мы продаем Ваню в зенит оттуда получаем Рязанцева и еше газовик оплатит за нас этого зашитника плюс бабло по карманам нашим дельцам вот так это примерно выглядит

15:16

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