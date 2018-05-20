13:00 | Футбол — РФПЛ

"Ростов" считает Смолова лучшим

Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" За кого голосовали игроки "Ростова". Фото "СЭ" Итоги голосования игроков "Ростова". Фото "СЭ" Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже – как голосовали игроки "Ростова" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".

Как голосовали игроки "Амкара"? 
Как голосовали игроки "Анжи"?
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом 
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову

За кого голосовали игроки "Ростова". Фото "СЭ"
За кого голосовали игроки "Ростова". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Ростова". Фото "СЭ"
Итоги голосования игроков "Ростова". Фото "СЭ"

 

Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
Лучшие игроки предыдущих лет. Фото "СЭ"
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Юсупову уважуха!))

13:20

BT1979

К последней таблице: не смущает, что в 1991 еще был чемпионат СССР, а не России?

13:19

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