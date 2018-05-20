"Ростов" считает Смолова лучшим

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Ниже – как голосовали игроки "Ростова" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".
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shpasic
Юсупову уважуха!))
13:20
BT1979
К последней таблице: не смущает, что в 1991 еще был чемпионат СССР, а не России?
13:19