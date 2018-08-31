"Ростов" - "Рубин": казанцы внесли в запас четырех полевых игроков

Стали известны составы "Ростова" и "Рубина" на матч 6-го тура РПЛ. Примечательно, что в запасе казанцев оказалось всего четыре полевых игрока и два вратаря.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Сигурдарсон.

Запасные - Песьяков, Логашов, Калачев, Щадин, Зуев, Салетрос, Хаджикадунич, Шомуродов.

"Рубин": Ив. Коновалов, Кудряшов, Устинов, Сесар Навас, Сорокин, Чико Флорес, Камболов, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз, Азмун.

Запасные - Бабурин, Акмурзин, Гранат, Уремович, Шекари, Бухаров.

"Ростов" - "Рубин": чемпионат России по футболу, 6-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)