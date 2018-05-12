"Ростов" разгромил "Урал" в молодежном первенстве

"Ростов" в матче молодежного первенства премьер-лиги разгромил "Урал" со счетом 3:0.

"Ростов" пока занимает девятое место в турнирной таблице, однако может опуститься на строчку ниже (в случае победы "Анжи" над ЦСКА).

"Урал" занял последнее место.

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30-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Урал" (Екатеринбург) - 3:0 (1:0)

Голы: Сухомлинов, 31 (1:0). Вебер, 48 (2:0). Волков, 80 (3:0).

Судья: Перезва (Раменское).

12 мая. Батайск. Стадион "МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)".