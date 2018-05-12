"Ростов" разгромил "Урал" в молодежном первенстве

"Ростов" в матче молодежного первенства премьер-лиги разгромил "Урал" со счетом 3:0.
"Ростов" пока занимает девятое место в турнирной таблице, однако может опуститься на строчку ниже (в случае победы "Анжи" над ЦСКА).
"Урал" занял последнее место.
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30-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Урал" (Екатеринбург) - 3:0 (1:0)
Голы: Сухомлинов, 31 (1:0). Вебер, 48 (2:0). Волков, 80 (3:0).
Судья: Перезва (Раменское).
12 мая. Батайск. Стадион "МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2017-2018/