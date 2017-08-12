16:50 | Футбол — РФПЛ

"Ростов" разгромил "Уфу" и вышел на второе место

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Матч 6-го тура чемпионата России "Уфа""Ростов" завершился крупной победой гостей – 4:1. Счет в матче на 55-й минуте потрясающим ударом открыл полузащитник хозяев Ондржей Ванек, однако ростовчане усилиями хавбека Александра Гацкана спустя две минуты восстановили равновесие. К 66-й минуте "Ростов" вел в счете 3:1 благодаря дублю Тимофея Калачева. Четвертый мяч в ворота "Уфы" забил защитник Миха Мевля.

Благодаря этой победе подопечные Леонида Кучука поднялись на второе место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с лидирующим "Зенитом". "Уфа" располагается на седьмой строчке.

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов" //
Ванек забил лучший гол сезона. Видео

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Блеск!Браво,Ростов! Ответ Кучука всем злопыхателям.

16:54

L Osokin

Семак, как так?

16:53

баламошка

Это багаж Бердыева.

16:53