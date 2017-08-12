"Ростов" разгромил "Уфу" и вышел на второе место

Матч 6-го тура чемпионата России "Уфа" – "Ростов" завершился крупной победой гостей – 4:1. Счет в матче на 55-й минуте потрясающим ударом открыл полузащитник хозяев Ондржей Ванек, однако ростовчане усилиями хавбека Александра Гацкана спустя две минуты восстановили равновесие. К 66-й минуте "Ростов" вел в счете 3:1 благодаря дублю Тимофея Калачева. Четвертый мяч в ворота "Уфы" забил защитник Миха Мевля.

Благодаря этой победе подопечные Леонида Кучука поднялись на второе место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с лидирующим "Зенитом". "Уфа" располагается на седьмой строчке.

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов" //

Ванек забил лучший гол сезона. Видео